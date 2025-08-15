Seid nicht traurig, feiert mit mir!: Abschied von Megadeth: Letztes Album und finale Tour angekündigt

Dave Mustaine hat das Ende seiner legendären Karriere angekündigt. Das kommende Megadeth-Album wird das letzte der Band sein, gefolgt von einer Abschiedstour 2026. "Seid nicht traurig, feiert mit mir", bittet der Thrash-Metal-Pionier seine Millionen Fans weltweit.
Dave Mustaine (63) hat das Ende von Megadeth (1983) verkündet. In einem emotionalen Social-Media-Post gab der Thrash-Metal-Pionier bekannt, dass das für Anfang 2026 geplante Album das letzte Studiowerk seiner legendären Karriere sein wird. Die Ankündigung erfolgte über sein Alter Ego Vic Rattlehead - zum ersten Mal "sprach" das Bandmaskottchen direkt zu den Fans.