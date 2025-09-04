Sei einfach stark: Kristina Vogel: Vor ihrem Unfall stand sie vor einem Burn-out

Die ehemalige Bahnradsportlerin Kristina Vogel berichtet, dass sie vor ihrem verheerenden Unfall kurz vor dem Burn-out stand. Sie solle stark und "ein Mann" sein, habe es zuvor geheißen.
Kristina Vogel (34), früher eine äußerst erfolgreiche Bahnradsportlerin, ist seit einem schweren Trainingsunfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt. In einer Folge des Podcasts "Wie geht's? mit Robin Gosens" spricht sie jetzt darüber, dass sie vor dem Unfall kurz vor einem Burn-out stand - und wie sich ihre Sichtweise seither verändert hat.