Beide drehen Netflix-Filme Jennifer Lopez und Ben Affleck stürzen sich nach Scheidung auf den Job

Das Leben geht weiter: Und so kehrt Jennifer Lopez nach der Scheidung und dem offenen Interview von Ben Affleck zur Arbeit zurück. Sie wurde am Set für einen neuen Netflix-Film gesichtet. Am selben Tag stand auch ihr Ex wieder vor der Kamera, aber für ein anderes Projekt und an einem anderen Ort.