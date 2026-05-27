Seit 2014 ist Ursula Maria Burkhart bei "Die Rosenheim-Cops" dabei - und das wird auch in der nächsten Staffel so bleiben. Dann wird sie allerdings nicht mehr so oft wie bisher mit Sarah Thonig vor der Kamera stehen. Stattdessen wird sie "einen jungen Mann" zur Seite bekommen, wie sie verraten hat.
Mitte April haben die Dreharbeiten zur 26. Staffel der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" begonnen. Die Fans müssen sich auf einige personelle Veränderungen einstellen. So verlassen Marisa Burger, Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl die Vorabendreihe. Und Sarah Thonigs (34) Rolle der Christin Lange wechselt bekanntlich vom Empfang ins Polizeisekretariat. Für ihre Kollegin Ursula Maria Burkhart (geb. 1961) hat das einen neuen Kollegen zur Folge, wie sie gegenüber der "Abendzeitung München" verriet.