Seit 2014 ist Ursula Maria Burkhart bei "Die Rosenheim-Cops" dabei - und das wird auch in der nächsten Staffel so bleiben. Dann wird sie allerdings nicht mehr so oft wie bisher mit Sarah Thonig vor der Kamera stehen. Stattdessen wird sie "einen jungen Mann" zur Seite bekommen, wie sie verraten hat.

Mitte April haben die Dreharbeiten zur 26. Staffel der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" begonnen. Die Fans müssen sich auf einige personelle Veränderungen einstellen. So verlassen Marisa Burger, Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl die Vorabendreihe. Und Sarah Thonigs (34) Rolle der Christin Lange wechselt bekanntlich vom Empfang ins Polizeisekretariat. Für ihre Kollegin Ursula Maria Burkhart (geb. 1961) hat das einen neuen Kollegen zur Folge, wie sie gegenüber der "Abendzeitung München" verriet.

"Einen jungen Mann zur Unterstützung" Die Schauspielerin, die in der Serie Marianne Grasegger verkörpert, will im Vorfeld noch nicht zu viel preisgeben, machte aber schon auf die Besetzung neugierig: "Ich verrate nur, dass ich in der Information einen jungen Mann zur Unterstützung bekomme und da bin ich sehr gespannt, was das mit der 'Frau Grasegger' machen wird." Von Seiten der Produktion erfuhr die Zeitung: "Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen." Um wen es sich dabei handelt, soll vorerst noch geheim bleiben.

Burkhart schwärmte indes von der Serie und ihrer Rolle als klatschsüchtige Pförtnerin, die sie seit Herbst 2014 innehat. "Ich bin sehr gerne hier und bin dafür sehr dankbar. Ich liebe meine Figur und das Team so, dass ich nie über einen Ausstieg nachgedacht habe." Dass sie nun, nach elf Jahren, nicht mehr so häufig zusammen mit Sarah Thonig drehen wird, kommentierte sie mit den Worten: "'Marianne Grasegger' freut sich sehr über den Karrieresprung von 'Frau Lange', aber sie vermisst sie auch. Sie kann ja jederzeit bei ihr vorbeischauen."

24 neue Folgen der beliebten ZDF-Reihe "Die Rosenheim-Cops" entstehen aktuell. Der Dreh zur 26. Staffel hat am 16. April in Rosenheim, München und Umgebung begonnen. Die Ausstrahlung soll voraussichtlich ab Herbst 2026 erfolgen.