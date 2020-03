1 Johannes B. Kerner hat den Coronavirus überstanden Foto: imago images/foto2press

Covid-19 ist überstanden: Inzwischen darf der am Coronavirus erkrankte Moderator Johannes B. Kerner wieder offiziell an die frische Luft.

Der Moderator Johannes B. Kerner (55, "Kocht!: Am Herd mit den Besten der Besten") ist einer der ersten deutschen Prominenten gewesen, die sich mit dem Coronavirus infiziert und die Erkrankung öffentlich gemacht hatten. Inzwischen sei er aber beschwerdefrei und "habe auch insgesamt einen sehr flachen Verlauf gehabt", wie er als Videogast in der spontan aus der Taufe gehobenen Sky-Sendung "Matze Knops Homeoffice" verriet.

"Ich war positiv und habe das überstanden", so Kerner. Er sei daher auch schon wieder an der frischen Luft gewesen, was in einem Supermarkt offenbar zu einer kleinen Szene führte: "Da sind dann zwei Mitarbeiter auf mich zugekommen und haben gesagt: Wir haben gehört, dass Sie positiv waren. Sind Sie denn jetzt gesund?" Zu deren Beruhigung habe er aber ein "amtliches Schreiben vom Gesundheitsamt Hamburg" vorzeigen können, in dem festgehalten ist, dass er von der Quarantäne offiziell befreit ist.

