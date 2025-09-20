Sehnsucht nach Zuhause: Nach fünf Jahren: Deutet Prinz Harry Rückkehr nach England an?

Prinz Harry deutet erstmals an, mit seiner Familie nach Großbritannien zurückkehren zu wollen. Bei den WellChild Awards sprach er über seine Sehnsucht nach der britischen Gemeinschaft und lobte das Schulsystem - vor allem mit Blick auf seine Kinder.
Prinz Harry (41) hat bei den WellChild Awards in London überraschend Signale für eine mögliche Rückkehr nach Großbritannien gesendet. Der Herzog von Sussex schwärmte im Gespräch mit Moderatorin Joss Stone (38) von der "Gemeinschaft" in seiner Heimat und hob das britische Schulsystem hervor, wie das "Hello!"-Magazin berichtet.