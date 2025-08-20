Sehnsucht nach Freiheit: 50 Jahre nach der Flucht: Leslie Mandoki feiert mit Konzert in Ungarn

Vor 50 Jahren floh Leslie Mandoki aus Ungarn in den Westen. Jetzt kehrt der Musiker zurück und feiert das Jubiläum mit einem besonderen Konzert in seiner Heimat.
Leslie Mandoki (72) blickt zurück auf einen bewegenden Lebensweg. Am 21. August 1975 floh er durch den Karawankentunnel aus Ungarn in die Freiheit - ein Moment, der sein Leben für immer prägen sollte. Nun kehrt er mit seiner Supergroup Mandoki Soulmates an seinen Geburtsort Budapest zurück, um diesen bedeutsamen Meilenstein musikalisch zu würdigen.