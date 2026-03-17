Sehenswürdigkeit queren: Pariser Eiffelturm bekommt vorübergehend Hängebrücke

1 Wer über die Brücke gehen will, muss dafür zwar nichts extra zahlen. Allerdings ist eine Anmeldung direkt bei der Brücke notwendig. Foto: dpa/Rachel Sommer

Der Pariser Eiffelturm ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Für einige Wochen lockt das Monument mit einer wackeligen Ergänzung des Besuchs.











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Der Eiffelturm in Paris lockt Besucherinnen und Besucher mit einer neuen Hängebrücke. Auf 60 Metern Höhe können Schwindelfreie zwischen dem Ost- und Westturm die berühmte Sehenswürdigkeit queren. Auf einer Art Netz, das aus robusten Seilen geknüpft ist, schreiten Touristen und Einheimische dabei insgesamt etwa 40 Meter entlang, leichtes Wackeln inklusive. Die neue Attraktion soll vorerst bis zum 3. Mai auf der ersten Etage des Monuments installiert sein.