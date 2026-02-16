Katharina Rieck aus Schorndorf ist blind. Dennoch setzte sich die 30-Jährige selbst ans Steuer – und jagte mit bis zu 200 km/h über den Hockenheimring.
Noch immer kann sie es selbst kaum glauben. „Es war so ein großer Wunsch von mir und jetzt ging er tatsächlich in Erfüllung“, sagt Katharina Rieck und meint damit die Tatsache, dass sie dieser Tage mit 200 Sachen über den Hockenheimring rasen durfte. Als wäre das nicht schon aufregend genug, saß die 30-jährige Schorndorferin bei der verrückten Aktion selbst hinterm Steuer – und das, obwohl sie blind ist.