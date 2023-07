8 Zwischen Wurst, Nudeln und Kaffee: Das ist Aaron Daubners neues (Arbeits-)Leben. Viele Kunden sind ihm dankbar, dass er den Job macht. Foto: Simon Granville

Mit gerade einmal 24 Jahren hat sich Aaron Daubner selbstständig gemacht: Der rollende Einkaufsladen ist nicht neu und nicht seine Idee – aber nach wie vor beliebt.









Als der kleine, eierschalenfarbene Laster ums Eck biegt und mit einem Klingeln signalisiert, dass er nun da ist, warten zwei ältere Damen bereits. „So toll, dass er kommt“, sagt eine von ihnen und klammert sich an ihren Rollator. Ihre Nachbarin, eine 92-Jährige, stimmt ebenfalls fast Jubelarien an. Der junge Mann, der die Damen so verzückt, springt, kaum hat der Laster angehalten, aus dem Wagen. Was darf’s denn sein, will Aaron Daubner wissen.