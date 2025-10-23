Segel-Club am Max-Eyth-See: Segeln in Stuttgart – „Man muss dafür weder reich noch erwachsen sein“

Segeln ist nur ein Sport für reiche Herren? „Unsinn“, sagt eine Lehrerin aus Stuttgart. Sie hat sich im Segel-Club am Max-Eyth-See ihren Traum erfüllt.
Nach Feierabend auf dem Boot den Kopf freibekommen, den Wind spüren, die Sonne am Horizont untergehen sehen. Was klingt wie ein Urlaubstraum, ist für die Mitglieder des Stuttgarter Segel-Clubs am Max-Eyth-See in der Saison alltäglich. Das man zum Segeln weder in den Urlaub fahren, noch ein eigenes Boot besitzen muss, wissen nur die Wenigsten. Dabei macht der Stuttgarter Segel-Club diesen Sport schon seit 75 Jahren auf dem Max-Eyth-See möglich.