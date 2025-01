1 Die Polizisten stellten mehrere Böller sicher.(Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

In Wendlingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Dienstagnachmittag mehrere Jugendliche an ihre Eltern übergeben, weil sie illegal geböllert hatten.











 In der Seestraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) haben am Dienstagnachmittag drei Jugendliche mehrere Böller mit sich geführt und gezündet. Eine Polizeistreife stellte die Feuerwehrkskörper sicher und übergab die Jugendlichen an ihre Eltern.