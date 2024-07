Seenotrettung: Ein Kampf gegen die Zeit und die Behörden

1 Die Ocean Viking nimmt auf ihren Rettungsmissionen im Mittelmeer schiffbrüchige Flüchtlinge auf und bringt sie an Land. Im Moment liegt sie im Hafen von Siracusa und bereitet sich auf den nächsten Einsatz vor. Foto: Krohn/Krohn

Unser Korrespondent Knut Krohn befindet sich im Mittelmeer an Bord des Schiffes Ocean Viking. Dort dokumentiert er die schwierige Arbeit der Seenotretter und die großen Hoffnungen der Geretteten.











Link kopiert



Das Mittelmeer gilt als der größte Friedhof Europas. Jedes Jahr sterben tausende Menschen, weil sie sich in Schlauchbooten oder klapprigen Kähnen auf den Weg in Richtung Italien machen. Ihr Ziel ist ein besseres Leben in Europa. Zivile Organisationen wie SOS Méditerrannée patrouillieren mit der Ocean Viking in den Gewässern von Tunesien und Libyen, um schiffbrüchige Flüchtlinge an Land zu bringen. Doch die Helfer kämpfen gegen viele Widerstände. Unser Korrespondent Knut Krohn befindet sich an Bord der Ocean Viking und dokumentiert die Arbeit der Seenotretter.