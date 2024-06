Seemühlensee in Plieningen: Früher Mühlteich, heute Pfütze

1 Der See im Frühjahr, dann ist er zumindest in seinen Umrissen noch zu erkennen. Foto: Torsten Schöll

Der Seemühlensee in Plieningen ist seit langem von der Körsch abgeschnitten und verlandet immer mehr. Die Grünen wollen das jetzt ändern.











Kann ein ganzer See allmählich verschwinden? Schaut man sich den Seemühlensee in Plieningen an, muss die Antwort wohl ja lauten. Das Wasser aus dem eigentlich rund 1700 Quadratmeter großen Gewässer hat in früheren Zeiten das Mühlrad der sogenannten Unteren Mühle im Körschtal angetrieben. Inzwischen ist der kaum bekannte See meistens aber nicht viel mehr als ein große Pfütze.