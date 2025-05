Seelsorger wechselt die Stelle: Pastor Kapp verlässt seine Marbacher Schäfchen

1 Pastor Matthias Kapp hat sich in Marbach sehr wohlgefühlt. Foto: Avanti/Ralf Poller

Matthias Kapp verlässt den evangelisch-methodistischen Bezirk Marbach. Acht Jahre hat er sich um seine Kirchenglieder gekümmert. Wohin er wechselt.











Die Zeit in Marbach ist für ihn in wenigen Wochen um: Pastor Matthias Kapp verlässt mit dem Abschiedsgottesdienst am 1. Juni seine derzeitige Wirkungsstätte und somit die Kirchenglieder des evangelisch-methodistischen Bezirks Marbach. Denn für die EmK-Gemeinden Erdmannhausen, Murr, Steinheim und Pleidelsheim gab es unter Kapps Ägide eine Zusammenführung der Gottesdienste, die sich nun einheitlich auf Marbach konzentrieren. „Dem Bezirk hier geht es gut“, betont der scheidende Pastor und attestiert ihm „eine große Lebendigkeit“. Dass der Bezirk auch finanziell gut dasteht und in ihm „sehr engagierte Leute wirken, die mit dem Herzen dabei sind“, sagt Kapp mit großer Freude. Er erinnert sich gern an den Anfang: als er noch mit Pastorin Stefanie Reinert, die wie er eine 100-Prozent-Stelle innehatte, in Marbach anfing.