1 Ramen sind das ideale Comfort Food. Foto: doram / iStock via Getty Images

Eine dampfende Schüssel voller Geschmack: Diese Ramen verbinden würzige Brühe mit zarten Nudeln und frischem Gemüse. Das weichgekochte Ei rundet das Gericht perfekt ab.











Link kopiert



Ramen werden vor allem bei der jüngeren Generation immer beliebter. Die aromatische Nudelsuppe überzeugt durch ihre Vielseitigkeit und sättigende Wirkung. In dieser Variante treffen eine würzige Miso-Brühe, ein weiches Ei, knackiges Gemüse und frische Nudeln aufeinander. So gelingt ein authentisches Geschmackserlebnis ganz einfach zuhause.