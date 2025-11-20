Seele und Talent: Haftbefehl meldet sich mit neuer Single Dünya Garip zurück

Am 21. November erscheint Haftbefehls neue Single mit dem Titel "Dünya Garip". Darin thematisiert der Rapper Perspektivlosigkeit und Entwurzelung. Das Duo oddworld hat den Song produziert.
Haftbefehl (39) hat einen neuen Song angekündigt. "Dünya Garip" erscheint in der Nacht auf Freitag, den 21. November. Auf TikTok erklärt der Rapper zu einer kurzen Vorschau: "Mein erster rein türkischer Song. Heute Nacht ist es so weit." Übersetzt bedeutet der Titel "Seltsame Welt". Produziert wurde das Lied vom Duo oddworld.