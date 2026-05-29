See in Leonberger Teilort: Was in den vergangenen Jahren schon alles im Warmbronner See gelandet ist

Metallschweine, Tresore – und sogar ein ganzes Auto? Viele Dinge, die so gar nicht hineingehören, wurden schon in den Warmbronner See bugsiert.
Der Warmbronner See hat jüngst für Schlagzeilen gesorgt: Unbekannte waren in der Nacht zum Samstag in die nahe Grundschule eingebrochen und hatten dort unter anderem einen Feuerlöscher mitgehen lassen. Im Anschluss wussten sie nichts Besseres, als den Inhalt des Löschers in den See zu sprühen. Den Feuerlöscher selbst warfen sie gleich hinterher. Einer der beiden Stühle, die sie darüber hinaus gestohlen hatten, landete ebenfalls im Gewässer – der andere in einem Gebüsch.