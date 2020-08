See in Freiburg

1 Die 26-Jährige kam ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: picture alliance /Nicolas Armer

Am Donnerstag hat ein französischer Tourist in einem Freiburger See eine Frau vor dem Ertrinken gerettet. Der Rettungsschwimmer holte die 26-Jährige ans Ufer und belebte sie wieder.

Freiburg - Ein französischer Tourist hat am Donnerstag in einem Freiburger See eine junge Frau vor dem Ertrinken gerettet. Die 26-Jährige hatte nach Angaben der Polizei vom Freitag zusammen mit zwei Freundinnen am frühen Abend im Flückingersee gebadet. Vor den Augen ihrer am Ufer wartenden Kinder gingen die drei Frauen - allesamt Nichtschwimmerinnen - plötzlich unter.

Der Tourist, ein Rettungsschwimmer aus Frankreich, bekam den Vorfall vom anderen Seeufer aus mit, sprang ins Wasser, holte die 26-Jährige ans Ufer und belebte sie wieder. Die beiden anderen Frauen hatten sich zuvor selbstständig retten können, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und am Freitag noch auf der Intensivstation behandelt.