Security-Unternehmen: Nach Schüssen von Tamm – auch das Opfer sitzt in Haft

Zwei Security-Firmen, zwei Schießereien und ein Verletzter. Fünf Monate nach der Tat greift die Polizei gegen die mutmaßlichen Täter durch – dennoch bleibt vieles rätselhaft.
Zwei Security-Unternehmen konkurrieren um Aufträge – eines davon greift offenbar immer wieder zu Gewalt. Eine Serie mutmaßlicher Gewalttaten gipfelte am 12. Mai in einer Schießerei in der Silcherstraße in Tamm. Auf offener Straße wurde ein 23-jähriger Mann angegriffen, er flüchtete durch eine Wohnsiedlung – und wurde am Ende durch mehrere Schüsse schwer verletzt.