Security-Konflikt: Ermittlungen laufen: Was wurde eigentlich aus den Schützen und Opfern von Tamm?

Anfang Mai attackierten Security-Mitarbeiter ihre Konkurrenten brutal. Obwohl die Täter bekannt scheinen, gibt es wohl noch keinen Ermittlungserfolg – nur zum Opfer gibt es Neues.

Vor vier Monaten erschütterte ein kurzer, aber gewalttätiger Konflikt zweier Sicherheitsfirmen den Kreis Ludwigsburg. Nach Recherchen dieser Zeitung kam es zunächst in Ludwigsburg zu Schüssen auf zwei Männer, später zu einem Brandanschlag auf ein Auto. Den vorläufigen Höhepunkt bildete ein Angriff in einem Wohngebiet in Tamm, bei dem ein Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt wurde.

Damals äußerten Bürgerinnen und Bürger sowie der Tammer Bürgermeister Martin Bernhard Kritik am Vorgehen der Polizei. Zum einen wurde die Einschätzung der Behörde hinterfragt, es habe in Tamm keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. In sozialen Medien wurde dies skeptisch kommentiert. Zum anderen monierte Bürgermeister Bernhard, er sei nach der Tat nur unzureichend informiert worden.

Anwohner ist unzufrieden

Das öffentliche Interesse am Fall habe in Teilen der Stadt bereits nachgelassen, erklärte Bürgermeister Bernhard. Gleichzeitig gibt es weiterhin Bürger, die Antworten einfordern. So stellte ein Tammer Anwohner, der anonym bleiben möchte, dieser Zeitung seinen Mailverkehr mit Polizeipräsident Thomas Wild zur Verfügung, in dem er nach dem Stand der Ermittlungen fragt.

Darin bringt er seine Irritation über den aus seiner Sicht schleppenden Informationsfluss zum Ausdruck. Er kritisiert, dass trotz der mutmaßlichen Identifizierung beteiligter Sicherheitsunternehmen monatelang keine Ergebnisse öffentlich gemacht werden. „Diese ausbleibende Kommunikation entspricht nicht der Transparenz, die ich mir in einem Rechtsstaat mit unabhängiger Justiz und einer verantwortungsvollen Exekutive erwarte“, heißt es in seiner Nachricht. Die frühere Mitteilung der Polizei, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, habe die Verunsicherung in der Region nicht ausräumen können.

Verletzungen des Opfers werden bekannt

Tatsächlich liegen laut Informationen dieser Zeitung der Polizei spezifische Hinweise der Opfergruppe auf die mutmaßlichen Täter vor. Ein entscheidender Durchbruch in den Ermittlungen scheint jedoch bislang auszubleiben – oder er wird aus taktischen Gründen nicht kommuniziert. Nach Angaben einer Quelle aus dem Umfeld der Opfergruppe ist die anfängliche Hoffnung auf schnelle Ergebnisse zunehmender Ernüchterung gewichen.

Auch auf die Nachfrage dieser Zeitung zeigt sich die Polizei zurückhaltend. „Die Soko Frost arbeitet nach wie vor mit rund 25 Beamtinnen und Beamten an der Aufklärung des Sachverhalts“, sagt Polizeisprecherin Yvonne Schächtele. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben zum Sachstand machen können.“

Wie gravierend die Angriffe waren und welche Folgen sie hatten, zeigt eine neue Information über das Opfer des Tammer Anschlags: Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass dem Geschädigten nach der Tat ein Unterschenkel amputiert werden musste.