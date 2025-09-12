Security-Konflikt: Ermittlungen laufen: Was wurde eigentlich aus den Schützen und Opfern von Tamm?

Anfang Mai attackierten Security-Mitarbeiter ihre Konkurrenten brutal. Obwohl die Täter bekannt scheinen, gibt es wohl noch keinen Ermittlungserfolg – nur zum Opfer gibt es Neues.
Vor vier Monaten erschütterte ein kurzer, aber gewalttätiger Konflikt zweier Sicherheitsfirmen den Kreis Ludwigsburg. Nach Recherchen dieser Zeitung kam es zunächst in Ludwigsburg zu Schüssen auf zwei Männer, später zu einem Brandanschlag auf ein Auto. Den vorläufigen Höhepunkt bildete ein Angriff in einem Wohngebiet in Tamm, bei dem ein Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt wurde.