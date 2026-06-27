Nach Gerüchten über Kinderhandel auf Vinted ermittelt nun die französische Justiz. Bislang gibt es laut Behörden und Plattform keine Belege für die Vorwürfe.
Nach Gerüchten über Kinderhandel beim Secondhand-Onlinehändler Vinted hat die französische Justiz Ermittlungen zu den verdächtigen Angeboten eingeleitet. Wie die Staatsanwaltschaft in Nanterre westlich von Paris der Nachrichtenagentur AFP am Freitagabend bestätigte, wird das Vorermittlungsverfahren von einer Abteilung geführt, die auf die Untersuchung von Straftaten gegen Kinder spezialisiert ist.