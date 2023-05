6 Sandra Kölle (rechts) und Lisa Geiger haben sich getraut: Das Mutter-Tochter-Gespann hat seine Secondhand-Brautboutique „Fräulein Glück“ während der Coronapandemie eröffnet. Foto: Stoppel

Sandra Kölle und Lisa Geiger betreiben als Mutter-Tochter-Duo mit viel Herzblut die Secondhand-Brautboutique „Fräulein Glück“ in Murrhardt. Dort haben sie hochwertige Kleider von Premiumlabels im Angebot.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Glück im „Fräulein Glück“ riecht nach Waschmittel – beziehungsweise nach dem speziellen, leicht chemischen Geruch, den Klamotten ausströmen, wenn sie von der Reinigung zurückkommen. Wenn Sandra Kölle und Lisa Geiger beim Auspacken eines Kleides diesen Geruch riechen, dann sind die Inhaberinnen der Brautboutique mit dem passenden Namen „Fräulein Glück“ zufrieden. Denn das Mutter-Tochter-Gespann verkauft in dem kleinen Geschäft in der Unteren Schulgasse in Murrhardt Secondhand-Brautkleider. Und die müssen frei von Mängeln und natürlich frisch gereinigt sein. „Wir achten genau darauf, dass alles sauber und ohne Schäden ist. Meist befindet sich das Reinigungsetikett noch am Kleid und die Quittung liegt bei“, sagt Lisa Geiger.