Second Lady Usha Vance ist schwanger: US-Vizepräsident J.D. Vance wird erneut Vater

US-Vizepräsident J.D. Vance und seine Frau Usha verkünden freudige Neuigkeiten: Die 40-Jährige erwartet ihr viertes Kind. Ende Juli soll ein Junge zur Welt kommen. Damit schreibt sie als erste schwangere Second Lady Geschichte.

Freudige Nachrichten aus dem Weißen Haus: US-Vizepräsident J.D. Vance (41) und seine Ehefrau Usha (40) werden zum vierten Mal Eltern. Das Paar verkündete die Neuigkeit am Dienstag via Instagram. "Wir freuen uns sehr mitzuteilen, dass Usha mit unserem vierten Kind schwanger ist", heißt es in dem Statement auf der offiziellen Seite des Vizepräsidenten von Donald Trump (79).

Und es gibt bereits erste Details: Das Ehepaar Vance erwartet einen Jungen, der Ende Juli zur Welt kommen soll. "Usha und dem Baby geht es gut", lässt das Paar die Öffentlichkeit wissen. Besonders dankbar zeigen sich die werdenden Eltern für die Unterstützung, die sie erhalten: "Wir sind besonders dankbar für die Militärärzte, die sich hervorragend um unsere Familie kümmern."

Usha Vance schreibt US-Geschichte

Mit ihrer Schwangerschaft schreibt Usha Vance US-Geschichte. Sie ist die erste Ehefrau eines US-Vizepräsidenten, die während der Amtszeit ihres Mannes ein Kind erwartet. Die letzte Geburt eines Kindes im Weißen Haus liegt weit zurück: First Lady Frances Cleveland (1864-1947) brachte dort 1893 Tochter Esther (1893-1980) zur Welt.

Für J.D. und Usha Vance ist es bereits das vierte gemeinsame Kind. Der älteste Sohn Ewan kam 2017 zur Welt, drei Jahre später folgte Vivek. 2022 machte Tochter Mirabel das Familienglück bisher komplett. Die beiden lernten sich während ihres Studiums an der Yale Law School kennen und heirateten 2014. Ihre Hochzeitszeremonie vereinte religiöse Elemente aus dem Katholizismus und dem Hinduismus.

Usha Vance ist die Tochter indischer Einwanderer, die in den 1980er-Jahren aus dem indischen Bundesstaat Andhra Pradesh in die USA kamen. Sie wuchs in der Arbeiterklasse-Vorstadt von San Diego auf. Ihre Eltern sind heute beide als Professoren an der Universität von San Diego tätig - ihr Vater als Ingenieur, ihre Mutter als Mikrobiologin. Vor ihrer Rolle als Second Lady arbeitete die 40-Jährige als Wirtschaftsanwältin in San Francisco. Außerdem war sie für konservative Richter tätig, darunter der Oberste Richter John Roberts am Supreme Court sowie Brett Kavanaugh, bevor dieser von Donald Trump an den Obersten Gerichtshof berufen wurde.