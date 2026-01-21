Second Lady Usha Vance ist schwanger: US-Vizepräsident J.D. Vance wird erneut Vater

US-Vizepräsident J.D. Vance und seine Frau Usha verkünden freudige Neuigkeiten: Die 40-Jährige erwartet ihr viertes Kind. Ende Juli soll ein Junge zur Welt kommen. Damit schreibt sie als erste schwangere Second Lady Geschichte.
Freudige Nachrichten aus dem Weißen Haus: US-Vizepräsident J.D. Vance (41) und seine Ehefrau Usha (40) werden zum vierten Mal Eltern. Das Paar verkündete die Neuigkeit am Dienstag via Instagram. "Wir freuen uns sehr mitzuteilen, dass Usha mit unserem vierten Kind schwanger ist", heißt es in dem Statement auf der offiziellen Seite des Vizepräsidenten von Donald Trump (79).