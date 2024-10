Second-Hand-Mode in Kornwestheim: Das war los auf Süddeutschlands größtem Mädelsflohmarkt

Am Samstag konnte auf dem Mädelsflohmarkt in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) nicht nur Second-Hand-Mode gekauft werden. Der Veranstalter setzt auf ein Konzept mit Influencern, Neuwaren und Piercingstudio.

Aussortierte Klamotten, teils ungetragene Schuhe, Schmuck und Accessoires stapeln sich am Samstagmittag auf den Tischen im Kultur- und Kongresszentrum K in Kornwestheim. Gleich beginnt hier der „Beauty Jungle Mädelsflohmarkt“. Schon gut eine halbe Stunde vor dem Beginn um 12 Uhr stehen hunderte junge Frauen Schlange, um sich nach dem Einlass die besten Stücke zu schnappen.

Auch große Größen werden angeboten

„Ich bin häufig auf Mädchenflohmärkten unterwegs, weil ich da auch schöne Teile in meiner größeren Größe finde“, sagt Luz Pantoja. Auch auf Markenkleidung in gutem Zustand wolle sie ein Auge werfen. Die Aspergerin nutzt den Tag nicht nur um Schnäppchen zu machen. „Es ist immer eine tolle Gelegenheit, mit Freundinnen einen Tag zu verbringen und zu quatschen.“ 110 Stände sind beim Flohmarkt zu finden. Einen davon teilen sich Vivienne und Betina. Das Mutter-Tochter-Duo aus Ludwigsburg möchte mit dem erhofften Erlös gemeinsam ein Wellness-Wochenende verbringen. „Wir haben die Standmiete schon drin und sind zuversichtlich, dass ordentlich was zusammenkommt“,sagt Tochter Vivienne. Den beiden geht es aber nicht nur ums Geld. „Viele Sachen sind einfach zu Schade um sie wegzuschmeißen“, erklärt Betina. Was sich ihrer Erfahrung nach besonders gut verkaufe sind Kleidungsstücke für die nächste Saison wie Winterjacken oder gefütterte Schuhe. Auch Taschen, Schuhe und hochwertige Markenkleidung „gehen immer“.

Um zu bezahlen greifen viele Besucherinnen zum Handy statt zum Geldbeutel. Fast an jedem Stand wird darauf hingewiesen, dass auch mit dem Online-Bezahldienst Paypal bezahlt werden kann. „Da nimmt man dann doch spontan noch was mit“, sagt eine Besucherin. Eleonora und ihre Freundin Milena sehen nur Vorteile im Second-Hand-Shoppen. „Es ist günstiger, und man findet immer besondere Sachen“, sagt die 16-jährige Eleonora. Die beiden reisen häufig zu Flohmärkten in der Region. „Wir sind Flohmarktpartnerinnen“, sagen sie. Mit ihrer bisherigen „Beute“ sind sie sehr zufrieden.

Süddeutschlands größter Frauenflohmarkt

Rund 80 Euro zahlt man für einen kleinen Stand, weshalb sich viele Frauen einen Stand mit Freunden oder Verwandten teilen. Der Veranstalter wirbt damit, Süddeutschlands größter Mädchenflohmarkt zu sein. Dies sei gemessen anhand von Flächengröße, Besucherzahlen, Reichweite und Anzahl der Events. „Diese Kriterien erfüllen wir kontinuierlich, was uns erlaubt, diesen Titel zu führen“, erklärt der Geschäftsführer Hakan Goekkaya. In Kornwestheim plane er aufgrund des großen Andrangs beim nächsten Mal die gesamte Halle zu mieten. Auch der Besucherandrang ist groß: Nach 20 Minuten gibt es einen ersten Einlassstopp.

Nachhaltiger Schmuck

Für ihren Schmuck nutzt Alessandra Bellina auch nachhaltige Materialien. Foto: Nicole Töppke

Auch einige Stände mit Neuwaren finden Platz auf dem Markt. Alessandra Bellina bietet ihren selbst gemachten Schmuck an. „Eigentlich bin ich Grundschullehrerin, aber Schmuck herstellen und malen sind meine Leidenschaften.“ Dabei verfolgt sie auch einen nachhaltigen Aspekt. „Ich nutze beispielsweise gebrauchte Süßwasserperlen, um ihnen ein neues Leben zu geben.“

Piercing-Studio to go

Am Stand von Kiki gibt es nichts, was schon mal gebraucht wurde. Das ist aber auch gut so. „Wir stechen hier unter höchsten hygienischen Standards den Mädels Piercings“, erklärt sie. In Stuttgart-Vaihingen führt sie ein reines Frauen-Piercing-Studio. Auch hier will sie den Frauen einen Safe-Space bieten. „Hier sind viele Mädels, die sich nicht bei Männern etwas stechen lassen wollen. Dafür sind wir hier.“