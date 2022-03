1 Zum Jahresende 2021 hatte der Laden seinen bisherigen Standort räumen müssen. Gesucht hatte die Stiftung schon seit Sommer. Foto: /Simon Granville

Fast ein Dreivierteljahr suchte die Invitare-Stiftung in Ludwigsburg nach neuen Ladenräumen, zum Jahresende musste sie ihr Gebrauchtwaren-Geschäft mit Fokus auf Familien dicht machen. Jetzt gibt es ein Happy End.















In ganz Ludwigsburg hat sie Ausschau gehalten, geprüft und verworfen – um jetzt in exakt derselben Straße wieder anzukommen, in der sie schon früher ihren Second-Hand-Laden betrieben hat : Die Invitare-Stiftung hat in der Leonberger Straße in Ludwigsburg neue Geschäftsräume gefunden – nachdem sie seit Sommer 2021 vergeblich gesucht hatte. Der Laden liegt quasi direkt gegenüber dem früheren Geschäft – ein glücklicher Zufall. Ein Kollege habe gesehen, dass dort der Vornutzer ausziehe, berichtet Stefanie Hecht-Weber vom Stiftungsvorstand, kurz darauf habe eine Telefonnummer im Schaufenster gehangen – und man sei sich mit dem Vermieter einig geworden. Am 25. April soll Wiedereröffnung gefeiert werden. Das Team sei enorm erleichtert, sagt Hecht-Weber, dass es nun eine Perspektive gebe. Dass das auch noch in altbekannter, gut erreichbarer Umgebung in der Nähe des Bahnhof geschieht, ist in ihren Augen vor allem für die Kundschaft ein große Plus.

Im künftigen Laden muss sich das Team allerdings etwas einschränken, das Geschäft ist mit rund 85 Quadratmetern kleiner als das bisherige. Auch die Lagerfläche ist überschaubar. „Wir werden rigoros aussortieren und außerdem die Spender bitten müssen, nur noch der Saison entsprechende Waren zu bringen“, sagt Stefanie Hecht-Weber. Dinge, die zuletzt ohnehin nicht sonderlich gut liefen – CDs, DVDs, Herrenkleidungsstücke wie Anzüge oder Krawatten –, würden wohl aus dem Angebot herausgenommen. Im Fokus stehen dann Kleidung und Utensilien, die auf Familien mit Kindern zugeschnitten sind – Kinderwagen, Spiele und ähnliche Second-Hand-Artikel, die noch wertig sind, aber sehr günstig erstanden werden können.

Ganz nah an der alten Heimat

Die Stiftung für Mutter und Kind „Invitare – Eingeladen zum Leben“ hat Bettina Weidenbach als Beratungsstelle für schwangere Mädchen und Frauen gegründet. Sie selbst war sehr jung schwanger geworden und hatte keinen Rückhalt erfahren. Invitare unterhält in Ludwigsburg eine Beratungsstelle für Paar-, Sozial-, Lebens- und Schwangerenberatung, bietet Elterntrainings an und hat Notunterkünfte in zwei WGs. Außerdem vermietet sie Co-working-Räume für Freiberufler und Start-ups in der Weststadt.

Von dort wird die Stiftung nun auch die zwischengelagerten Möbel und Waren peu à peu wieder in die Leonberger Straße bringen und den neuen Laden bestücken. Zwei Angestellte und viele Ehrenamtliche werden ihn dann am Laufen halten. „Auch unsere Helfer freuen sich schon sehr, dass es weitergeht“, sagt Stefanie Hecht-Weber. „Ein erstes Mitarbeitertreffen hatten wir auch schon.“