8 Stephanie Nusseck fühlt sich umgeben von Tüll und Spitze wohl. In der Vitrine neben ihr ist ihr eigenes Brautkleid ausgestellt. Foto: Simon Granville

Stephanie Nusseck ändert nicht nur Brautkleider, die Schneiderin verhilft in ihrem kleinen Atelier in Steinheim Kleider auch zu ihrem zweiten Auftritt. Das Second-Hand-Konzept liegt der 32-Jährigen am Herzen – und es funktioniert.











Wer bereits aus der Brautkleidsuche ein Event machen möchte, mit einer großen Entourage im Schlepptau, der ist bei Stephanie Nusseck falsch. Die 32-Jährige bietet Bräuten in ihrem kleinen Atelier bewusst einen intimen Rahmen. „Das geheime Brautzimmer“, so hat Nusseck ihre Boutique getauft, liegt etwas versteckt im Steinheimer Wohngebiet Horrenwinkel. Gerade mal 40 Quadratmeter ist das Reich groß. In einem Zimmer ändert Nusseck Kleider, im anderen Zimmer können Bräute sich ihren Traum in Weiß aussuchen.