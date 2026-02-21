Sechstes Gold für Kläbo: Verneigung vor dem König des Wintersports

Der norwegische Langläufer Johannes Hösflot Kläbo gewinnt auch das abschließende 50-Kilometer-Rennen – und schreibt Olympia-Geschichte.
Thomas Bach (72) steht beim Internationalen Olympischen Komitee nicht mehr in der Verantwortung. Das Gefühl für den ganz großen Auftritt hat der IOC-Ehrenpräsident, von 2013 bis 2025 der Herr der Ringe, aber trotzdem nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Am Samstag, als es einen der erfolgreichsten Olympioniken der Geschichte zu würdigen galt, stand Thomas Bach voll im Fokus der Kameras – im Ziel des Langlaufstadions in Tesero.