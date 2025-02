Sechster Ausstand-Tag: Post-Warnstreiks: Jeder zehnte Brief bleibt vorerst liegen

Post-Warnstreiks: Jeder zehnte Brief bleibt vorerst liegen

1 Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks auf. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Tarifverhandlungen bei der Post gehen bald weiter. Vorher möchte Verdi den Druck erhöhen - mancher Brief kommt daher verspätet. Wie beeinflusst das die Bundestags-Briefwahl?











Link kopiert



Die Warnstreiks bei der Deutschen Post gewinnen an Schärfe. Nachdem Verdi für Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen in der Zustellung aufgerufen hatte, teilte der Bonner Logistiker mit, dass streikbedingt bundesweit etwa zehn Prozent der Briefsendungen vorerst liegengeblieben seien. Sie sollen in den nächsten Tagen zugestellt werden.