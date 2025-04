Sechste Live-Show: Lets Dance: Für Marc Eggers hat es sich ausgetanzt

Von tiefen Emotionen bis zu lustigen Momenten und feurigen Blicken war in der sechsten "Let's Dance"-Live-Show alles geboten - und besonders harte Kritik von Joachim Llambi (60). Schon der Eröffnungstanz sorgte für eine Überraschung: Neben den Profitänzern standen Moderatorin Victoria Swarovski (31) und Jurorin Motsi Mabuse (43) höchstpersönlich auf dem Parkett.

Danach ging's weiter mit Simone Thomalla (59), die durch eine Videobotschaft ihres "tollen Mädchens" Sophia Thomalla (35) beflügelt wurde. Zusammen mit Evgeny Vinokurov (34) legte sie mit ihrem "Ü50-aber-U60-Tango" tatsächlich ihren "bisher besten Tanz" hin, wie Motsi und Jurykollege Jorge González (57) einhellig betonten. Nur Llambi war nicht überzeugt - und zack: die Fünf. Am Ende standen 21 Punkte zu Buche, dennoch Bestleistung für das Paar.

Der Slowfox von Mitfavorit Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) gefiel ihm da deutlich besser. Im Vergleich zu sonst war der Profisportler "weicher", trotzdem versaute Llambi mit seinen 9 Punkten die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Dafür gab's von Jorge und Motsi die 10.

"Das war nix" bei Jeanette Biedermann

Bei Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) war Llambis Güte gleich wieder vorbei. Ihrem Jive attestierte er: "Das war nix. Es war nicht spritzig, es war nicht leichtfüßig." Dem mussten auch die anderen zustimmen. Nur 17 Punkte für die Musikerin.

Ein Lichtblick für den strengen Juror waren Stuntfrau Marie Mouroum (32) und Alexandru Ionel (30), die einen emotionalen Langsamen Walzer aufs Parkett legten. Doch auch hier konnte Llambi nicht die Höchstpunktzahl ziehen. "Ich hätte dir so gerne 10 Punkte gegeben", betonte er noch. Wegen fehlender Fußarbeit wurden es wieder "nur" 29.

Davon konnte Diego Pooth (21) nur träumen: Gemeinsam mit Ekaterina Leonova (37) fiel es ihm beim Contemporary - stilecht barfuß und mit offenem Hemd - wieder schwer, Gefühle zu zeigen. "Du hast emotional mehr zugelassen, aber es reicht nicht", urteilte Llambi. Das bedeutete trotzdem solide 23 Punkte für den Promi-Spross. Einen Punkt mehr gab es für den Langsamen Walzer von Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38). Besonders Motsi hob die Lebensfreude der Schauspielerin hervor, in die sie sich regelrecht "verliebt" habe.

Taliso Engel begeistert mit verbundenen Augen

Den zweiten Contemporary des Abends - diesmal im transparenten Shirt - lieferten Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30). Und wie! Weil der Para-Schwimmer eine Sehbehinderung hat und zudem auf einem Ohr taub ist, führten die beiden ihren Ausdruckstanz mit verbundenen Augen auf. Das hinderte sie aber nicht daran, Hebefiguren zu zeigen. Das Publikum tobte, von der Jury hagelte es Lob. Dennoch: Llambi verhinderte zum dritten Mal an diesem Abend die 30 Punkte, was die Zuschauer mit Buhrufen quittierten. "Ich wünschte, du könntest sehen, wie wunderschön du getanzt hast", fasste Patricija gegenüber ihrem Tanzpartner treffend zusammen.

Mit Podcasterin Selfiesandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) kam wieder richtig Schwung auf die Bühne: Bei der laut Llambi "beeindruckenden" Samba zu "Hips Don't Lie" von Shakira war der Name Programm. Wie letzte Woche gab es 23 Punkte für das Energiebündel. Den Abschluss machte Marc Eggers (38) gemeinsam mit Renata Lusin (37) und dem zweiten Slowfox, der als besonders schwerer Tanz gilt. Llambi störte sich an Eggers' Hut - "lass das lieber" - und zückte die Sechs. Insgesamt gab es 22 Punkte.

Kreativität bei der Jury-Challenge

Drei starke 29 Punkte und einmal unter der magischen 20-Punkte-Marke lautete schließlich die Bilanz. Aber damit war der Abend noch nicht erledigt, denn zum ersten Mal in der "Let's Dance"-Geschichte stand die Jury-Challenge an. In drei Teams aufgeteilt mussten die Paare zur selben Musik eine Choreo aus mehreren Tanzstilen aufführen. Mit neun Punkten wurde die Gruppe aus Selfiesandra, Marc und Jeanette mit ihrem "Theater des Tanzes" am besten bewertet.

Vielleicht waren es auch genau diese Punkte, die Jeanette Biedermann trotz des letzten Platzes in die nächste Runde schickten. Marc Eggers halfen sie hingegen nicht, denn stattdessen mussten er und Renata Luisin überraschend die Show wegen zu wenigen Anrufen verlassen - ob es wohl doch schlussendlich am Hut lag?