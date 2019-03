1 Am Mannheimer Bahnhof endete die Irrfahrt eines sechsjährigen Ausreißers. Foto: dpa

Glück im Unglück: Eine aufmerksame Passantin beendete die Irrfahrt eines sechsjährigen Ausreißers. Am Mannheimer Bahnhof brachte sie den Jungen zur Polizei. Sein Vater war bereits auf der Suche nach ihm.

Mannheim - Eine aufmerksame junge Frau hat sich in einem Zug nach Mannheim eines sechsjährigen Ausreißers angenommen. Die 18-Jährige übergab den Jungen im Mannheimer Hauptbahnhof der Bundespolizei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach war ihr am Montag das allein reisende Kind im Zug von Bensheim (Hessen) nach Mannheim aufgefallen. Die junge Frau nahm es daraufhin in ihre Obhut.

Der Junge sei wegen eines Streits in den nächsten Zug gestiegen

Die Eltern des aus Worms (Rheinland-Pfalz) stammenden Kindes konnten schnell ausfindig gemacht werden, da der Vater seinen Sohn bereits als vermisst gemeldet hatte. Der Grundschüler war zuvor nicht zur dritten Stunde erschienen.

Der Vater hatte dessen Schulweg bereits mehrfach abgesucht. Dieser führt am Wormser Bahnhof vorbei. Dort soll der Junge wegen eines Streits mit einer gleichaltrigen Mitschülerin einfach in den nächsten Zug gestiegen sein. Der erleichterte Vater holte seinen Sohn von der Wache ab.