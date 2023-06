So begründet das Gericht die Einweisung von Adrian S. in die Psychiatrie

Sechsfachmorde von Rot am See

10 Mit seiner Jacke schützt sich Adrian S. sein Gesicht vor den Kameras. Am Freitag ist das Urteil gefallen gegen den 27-Jährigen, der in Rot am See seine komplette Familie ausgelöscht hat. Foto: dpa/Marijan Murat

Warum hat Adrian S. sechs Menschen in Rot am See ermordet? Im Prozess in Ellwangen wird klar, dass der 27-Jährige aus krankhaftem Wahn gehandelt hat. Deswegen muss er wohl sehr lange in der Psychiatrie bleiben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ellwangen/ Rot am See - Die Neffen von Adrian S. haben Angst. Sie befürchten, ihr Onkel komme wieder auf freien Fuß und werde sie töten, wie er ihre Mutter getötet hat. Der Angeklagte beteuerte: Das müssten sie nicht, beteuerte Adrian S. in seinem Schlusswort. „Niemand braucht Angst vor mir zu haben“, vor allem die Jungs nicht. „Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen.“