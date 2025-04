Sechs Richtige im Rems-Murr-Kreis: Unbekannter Lotto-Glückspilz gewinnt mehr als 660 000 Euro

1 Wer hat den Tippschein abgegeben? (Symbolfoto) Foto: /Claus M. Morgenstern

Ein Tipper aus dem Rems-Murr-Kreis hat am Osterwochenende mit sechs Richtigen beim Lotto rund 660 000 Euro gewonnen.











Da staunt nicht nur der Osterhase: Bei der Ziehung am Samstag, 19. April, setzte eine Tipperin oder ein Tipper aus dem Rems-Murr-Kreis auf die sechs richtigen Gewinnzahlen bei Lotto 6 aus 49 und räumte damit mehr als 660 000 Euro ab. Der Glückspilz kreuzte auf seinem Spielschein die Gewinnzahlen 12, 20, 31, 37, 41 und 47 an und lag damit genau richtig, teilt Lotto Baden-Württemberg mit. Lediglich die korrekte Superzahl 7 fehlte zum Knacken des millionenschweren Jackpots. Doch auch so dürfte die Freude riesig sein: Der „Sechser“ ist genau 660 797,80 Euro wert, komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn in der Klasse 2 liegt bei etwa eins zu 15,5 Millionen.