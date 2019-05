1 Sechs Kreuze können viel Geld wert sein. Foto: dpa

Nur die Superzahl hat zum Millionengewinn gefehlt. Immerhin 411 000 Euro für sechs Richtige sind doch auch schon was für einen Lotto-Spieler aus der Plochinger Gegend.

Plochingen - Großes Glück für einen noch unbekannten Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin aus der Nähe von Plochingen: Bei der Ziehung am Mittwoch hat er oder sie alle sechs Gewinnzahlen korrekt vorausgesagt. Der Volltreffer ist rund 411 000 Euro wert. Den Eintritt in den Klub der Millionäre verpasste der Lotto-Spieler denkbar knapp. Lediglich die Superzahl fehlte. So knackte ein Tipper aus Rheinland-Pfalz den Jackpot im Alleingang und bekommt nun rund acht Millionen Euro. Der Gewinner hat seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle in einer Nachbargemeinde von Plochingen abgegeben. Jetzt muss er noch die gültige Spielquittung vorlegen. Den letzten Sechser im Kreis Esslingen hatte es erst vor zwei Wochen gegeben. Seinerzeit freute sich ein Tipper sogar über 2,1 Millionen Euro.