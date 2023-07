1 Der Lottoschein ist in der Mitte des Landkreises Ludwigsburg abgegeben worden. Foto: /laus Morgenstern

Sechs Richtige im Lotto sind unwahrscheinlich – und doch kommt es vor. Glücksgöttin Fortuna meinte es mit einem Spieler aus dem Kreis Ludwigsburg gut.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Ludwigsburg hat bei der Ziehung der Lotterie „6 aus 49“ am Samstag mehr als 2,2 Millionen Euro abgeräumt. Er war bundesweit der einzige Tipper, der sechs Richtige auf seinem Spielschein hatte, berichtet Staatlichen Toto-Lotto GmbH des Landes in einer Pressemitteilung am Montag.