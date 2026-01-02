Sechs Richtige: Glückspilz aus Rastatt räumt bei Silvester-Lotto Millionengewinn ab

1 Auch im Lottospiel „Silvester-Millionen“ gab es mehrere Millionengewinne im Südwesten (Symbolbild). Foto: dpa/Inga Kjer

Mit sechs Richtigen gewinnt ein Tipper aus Baden-Württemberg mehr als 1,4 Millionen Euro im Lotto – der Jackpot blieb jedoch knapp verfehlt.











Link kopiert



Ein Glückspilz aus dem Kreis Rastatt hat an Silvester mit sechs Richtigen im Lotto 6aus49 mehr als 1,4 Millionen Euro gewonnen. Bei der Ziehung am 31. Dezember landete der Tipper oder die Tipperin mit den Zahlen 3, 5, 7, 28, 36 und 41 exakt richtig, sagte eine Sprecherin der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. Nur die Superzahl 5 fehlte zum vollen Jackpot.