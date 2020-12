1 Zwei glückliche Spieler stammen aus Baden-Württemberg (Symbolbild). Foto: dpa/Tom Weller

Pünktlich zu Weihnachten dürfen sich zwei Lotto-Spieler aus Baden-Württemberg über 219.000 Euro freuen. Andere Spieler aus Deutschland erhalten fast vier Millionen Euro – dank eines „doppelten Drillings“.

Stuttgart - Kurz vor Weihnachten hat ein „doppelter Drilling“ 27 Lottospieler in Deutschland reich beschenkt. Die Ziehung am Mittwoch ergab zwei Reihen mit den aufeinander folgenden Zahlen 11, 12, 13 sowie 37, 38, 39. Fünf der Glückspilze hatten auch die richtige Superzahl angekreuzt, wie die federführende Toto-Lotto Gesellschaft Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Diese Spieler aus Bayern, Nordrhein-Westfalen (3x) und Thüringen dürfen sich über jeweils 3,91 Millionen Euro freuen.

Die anderen erhalten für sechs Richtige jeweils rund 219 000 Euro. Sieben mal geht diese Summe nach Nordrhein-Westfalen, fünf mal nach Bayern. Jeweils zwei glückliche Lotto-Spieler stammen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Auch Tippern aus Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen war das Lottoglück hold.