Motorenproduktion in Untertürkheim: Die Automobilbranche wird sich in und nach der Coronakrise langsamer als andere Branchen erholen.

Stuttgart - Geht es mit der Wirtschaft bergab, erhoffen sich Ökonomen gerne einen Aufschwung, der die fallende Linie zu einem V spiegelt: Das V symbolisiert eine schnelle Erholung nach einem schnellen Einbruch, wie es ihn in Baden-Württemberg gab. Dieses V könnte die Corona-Krise in Baden-Württemberg beschließen. Das V könnte man auch als Victory-Zeichen lesen: Am Ende hat das Ländle gesiegt, es lässt sich so leicht nicht unterkriegen. Wenn es gutgeht, so die Lesart, steht Baden-Württemberg bei der Wirtschaftskraft formal fast wieder dort, wo es vor der Krise stand.