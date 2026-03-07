Sechs Kinder und MS-krank: „Bestehendes Recht kleingeredet“ – Vater von Familie in Waiblingen getrennt

Denis Cerimi sitzt im Kosovo fest, während seine Kinder im Rems-Murr-Kreis ohne Vater aufwachsen. Der Anwalt des 32-Jährigen kritisiert das deutsche Migrationsrecht deshalb scharf.
Denis Cerimi hat Erfahrung darin, seine Geschichte zu schildern – das ist ihm selbst aus 1000 Kilometern Entfernung anzumerken. Am anderen Ende der Videoschalte sitzt ein Mann mit rotem Sweater und dichtem Bart entlang der Kinnpartie. Er gestikuliert viel, richtet mal beide Zeigefinger auf sich, breitet dann die Arme in demonstrativer Fassungslosigkeit aus. Allerdings hebt er nur selten die Stimme, spricht relativ aufgeräumt.