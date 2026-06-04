Mit dem Song "Chicago" debütiert Michael Jackson in den US-Charts - und wird damit als erster Künstler überhaupt zum Chart-Neueinsteiger in sechs verschiedenen Jahrzehnten.
Michael Jackson (1958-2009) hat über 16 Jahre nach seinem tragischen Tod erneut Musikgeschichte geschrieben. Sein ursprünglich posthum 2014 erschienener Track "Chicago" kletterte auf Platz 30 der US-amerikanischen Billboard Hot 100-Charts. Damit ist Jackson, der 2009 im Alter von nur 50 Jahren verstarb, der bislang einzige Künstler, der in sechs unterschiedlichen Jahrzehnten einen neuen Hot-100-Eintrag vorweisen kann. Die unfassbar anmutende Serie begann in den 1970er Jahren.