Mit dem Song "Chicago" debütiert Michael Jackson in den US-Charts - und wird damit als erster Künstler überhaupt zum Chart-Neueinsteiger in sechs verschiedenen Jahrzehnten.

Michael Jackson (1958-2009) hat über 16 Jahre nach seinem tragischen Tod erneut Musikgeschichte geschrieben. Sein ursprünglich posthum 2014 erschienener Track "Chicago" kletterte auf Platz 30 der US-amerikanischen Billboard Hot 100-Charts. Damit ist Jackson, der 2009 im Alter von nur 50 Jahren verstarb, der bislang einzige Künstler, der in sechs unterschiedlichen Jahrzehnten einen neuen Hot-100-Eintrag vorweisen kann. Die unfassbar anmutende Serie begann in den 1970er Jahren.

Einmaliger Charts-Rekord von Michael Jackson Insgesamt handelt es sich laut "Billboard" um Jacksons 52. Soloeintrag in der bisherigen Geschichte der US-Charts. Den Anfang machte im Jahr 1972 die Single "Got to Be There". Im Verlauf des Jahrzehnts folgten dann noch zehn weitere Songs. In den 2010er Jahren und damit der ersten Dekade nach seinem Tod konnte der "King of Pop" noch vier Titel in den Billboard Hot 100-Charts platzieren, zuletzt Drakes "Don't Matter to Me", auf dem Jackson im Jahr 2018 gefeatured war.

"Chicago" nicht in Biopic "Michael" zu hören

Das neu aufgeflammte Interesse an Jacksons Musik rührt vom Musiker-Biopic "Michael" her, das am 22. April in den deutschen Kinos gestartet ist. So ranken derzeit auch noch weitere Titel des Musikers in den US-Charts. "Billie Jean" liegt auf Position 19, "Human Nature" auf Platz 31 und "Don't Stop 'Til You Get Enough" auf der 43.

Der Track "Chicago" ist jedoch bemerkenswerterweise nicht im Film "Michael" zu hören. Vielmehr soll das Lied laut "Billboard" auf TikTok neuer Hörer und Hörerinnen gefunden haben. "Chicago" stammt aus dem posthum erschienenen Album "Xscape", das rund fünf Jahre nach Jacksons Tod veröffentlicht wurde. Es wurde von Timbaland und JRoc produziert. Bei der Veröffentlichung des Albums 2014 war "Chicago" kein großer Charterfolg. Zuletzt wurde der Titel innerhalb einer Woche 10,7 Millionen Mal gestreamt, in der Woche davor ganze 8,3 Millionen Mal .