Sechs Jahre nach dem Maskendeal mit dem Bund warten manche Lieferanten noch immer auf ihr Geld. Vier Baden-Württemberger berichten, wie sich ihr Blick auf den Staat verändert hat.
Die Coronapandemie ist längst vorbei, die Erkrankung wird nicht anders behandelt als eine Grippe, kaum jemand trägt noch Maske. Doch nicht alle haben mit dem Thema abgeschlossen. Wie erging es den baden-württembergischen Maskenlieferanten damals, wie geht es ihnen heute, sechs Jahre nach Ausbruch der Pandemie? Und wie beurteilen sie den Bund mittlerweile als Geschäftspartner?