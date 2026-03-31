Sechs Folgen im Frühjahr: Joko & Klaas gegen ProSieben startet wieder im April

"Joko und Klaas gegen ProSieben" geht ab April in eine neue Runde. In sechs neuen Folgen tritt das Duo wieder gegen den Sender an - und damit gegen eine Reihe an Promis.
Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) könnten auch 2026 wieder zusätzliche Sendezeit bei ProSieben erringen. Der Sender hat eine neue Frühjahrsstaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" angekündigt. Ab dem 29. April gibt es sechs neue Folgen zu sehen, die jeweils mittwochs um 20:15 Uhr gezeigt werden und parallel bei Joyn abrufbar sind.