Sechs Folgen im Frühjahr: Joko & Klaas gegen ProSieben startet wieder im April

"Joko und Klaas gegen ProSieben" geht ab April in eine neue Runde. In sechs neuen Folgen tritt das Duo wieder gegen den Sender an - und damit gegen eine Reihe an Promis.

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) könnten auch 2026 wieder zusätzliche Sendezeit bei ProSieben erringen. Der Sender hat eine neue Frühjahrsstaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" angekündigt. Ab dem 29. April gibt es sechs neue Folgen zu sehen, die jeweils mittwochs um 20:15 Uhr gezeigt werden und parallel bei Joyn abrufbar sind.

Diese Stars treten gegen Joko und Klaas an Die prominenten Gegnerinnen und Gegner der beiden Moderatoren stehen bereits fest. Für ProSieben gehen unter anderem Sängerin Nina Chuba, Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski und Schauspieler Edin Hasanović ins Rennen. Auch Moderatorin Katrin Bauerfeind, die No-Angels-Sängerinnen Sandy Mölling und Jessica Wahls, die Musiker Johannes Strate, Johannes Oerding, Tim Bendzko und Wincent Weiss kämpfen für den Sender. Die Handball-Nationalspieler David Späth und Miro Schluroff, das Moderations-Duo Dennis und Benni Wolter, Mentalist Timon Krause, Schauspielerin Taneshia Abt, Moderatorin Hadnet Tesfai, die Podcasterinnen Linn Schütze und Leonie Bartsch sowie Twitch-Streamer Zarbex sind ebenfalls mit von der Partie.

Das Konzept bleibt gleich: Können sich Joko und Klaas gegen ihre Kontrahentinnen und Kontrahenten durchsetzen, gewinnen sie 15 Minuten Sendezeit. Diese können sie am Tag nach der Ausstrahlung zur Primetime frei verwenden. Verliert das Duo allerdings, muss es sich einer Strafe des Senders stellen. Moderiert wird die Show erneut von Steven Gätjen.

Duo konnte zuletzt einen Sieg einfahren

"Joko & Klaas gegen ProSieben" startete 2019 beim Sender und läuft traditionell im Frühjahr sowie im Herbst/Winter. Zuletzt traten Joko und Klaas in einem Neujahrsspecial gegen ihren Arbeitgeber an - und gewannen. Infolge ihres Sieges setzten sie durch, dass sich ProSieben für eine Woche in "ProAcht" umbenannte.