Sechs Episoden: Prinz William präsentiert neue Doku-Serie über Wildtierschützer

Prinz William wagt sich in neues Terrain: Der 42-Jährige präsentiert eine sechsteilige YouTube-Serie über Wildtierschützer. "Guardians" zeigt deren gefährliche Arbeit.











Der britische Thronfolger Prinz William (42) präsentiert ab dem 23. Mai eine eigene Dokumentarserie. "Guardians" heißt das Format, das auf dem YouTube-Kanal von "BBC Earth" in sechs Folgen zu sehen sein wird. 18 Monate hat William mit seinem Team an dem Projekt gearbeitet, das Wildtierschützer in den gefährlichsten Gebieten der Welt porträtiert.