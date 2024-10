Sechs Auftritte in ganz Deutschland: No Angels kündigen Tournee für Sommer 2025 an

Die No Angels kehren nächsten Sommer wieder auf die deutschen Bühnen zurück. Die deutsche Girlgroup geht im kommenden Jahr auf "Still In Love With You - Summer 2025"-Tour, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts mitteilte. Auf sechs Festivals werden Sandy Mölling (43), Lucy Diakovska (48), Nadja Benaissa (42) und Jessica Wahls (47) hierzulande gemeinsam auftreten.

Diesen Städten stattet die Girlband einen Besuch ab

Der Vorverkauf für die Tickets startet demnach am Mittwoch, dem 16. Oktober, um 11 Uhr auf der Ticketplattform Eventim. Ab dem 18. Oktober seien die Karten bei allen weiteren Vorverkaufsstellen erhältlich. Den ersten Halt auf ihrer Tournee macht die erfolgreiche Band am 7. Juni 2025 beim Kulturzelt im hessischen Wolfhagen. Auf die Eröffnungsshow folgt ein Auftritt auf dem Rainbow Festival im Köln am 28. Juni.

Weiter geht die Tour am 18. Juli in Tuttlingen, wo die No Angels auf dem Honberg-Sommer spielen. In Regensburg performen sie am 23. Juli auf dem Piazza Open Air, danach geht es für sie am 3. August zum Kultursommer in Lüneberg. Das Abschluss-Konzert findet am 14. August im Rahmen des Sail 2025 in Bremerhaven statt.

Neues Album in Planung?

Zwölf Jahre nach ihrem letzten Album kam es im Februar 2021 zu ihrer Reunion - inklusive neuem Album und einer Tour. Ihr Live-Comeback gaben sie noch im selben Monat in Florian Silbereisens (43) Show "Schlagerchampions". Wie vor drei Jahren präsentieren sich die No Angels auch nächstes Jahr als Vierergespann ohne Vanessa Petruo (44). Das Ex-Mitglied war bis 2003 Teil der Gruppe und beteiligte sich nicht an den Wiedervereinigungen. Inzwischen arbeitet sie als Doktorandin in der Neurowissenschaft an einer US-Universität.

Ohne sie arbeiteten die Vier vor kurzem offenbar an weiterem Songmaterial. Auf dem Instagram-Account der Band posteten sie Mitte August ein Video, in dem sie davon erzählten, drei Wochen im Studio verbracht zu haben. Bis zur Veröffentlichung sei es jedoch noch etwas hin. Was genau sie aufnahmen, ließen sie offen. "Ich glaube, ihr werdet euch freuen", merkte Möller an. Unter einem weiteren Clip verrieten sie: "Wir sind sehr stolz auf unser neues Baby." In den Kommentaren beider Beiträge vermuteten Fans ein Weihnachtsalbum.

Castingshow brachte sie zusammen

Die Girlgroup entstand im Jahr 2000 während der ersten Staffel der Talentshow "Popstars". Die damals fünfköpfige Formation feierte mit ihrer Debütsingle "Daylight in Your Eyes" riesige Erfolge. Mit ihrem Hit und dem ersten Album "Elle'ments" erreichten sie die Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch das zweite und dritte sowie das Comeback-Album sicherte sich Platz eins in den deutschen Albumcharts. Auf die erste Trennung im Jahr 2003 folgte vier Jahre später eine Reunion. 2010 verließ Benaissa die Band, 2014 löste sich die Gruppe erneut auf. Bei der Rückkehr war Benaissa wieder dabei.