Am Landgericht Stuttgart müssen sich sechs junge Männer verantworten, die einen Bekannten in Schorndorf eingesperrt und misshandelt haben.
Der größte Sitzungssaal des Stuttgarter Landgerichts ist gut gefüllt: Neben zwei Berufs- und zwei Schöffenrichtern sowie der Urkundsbeamtin füllen neben dem Oberstaatsanwalt, einer Vertreterin der Jugendgerichtshilfe und einem psychiatrischen Gutachter auch sechs Angeklagte und ihre neun Rechtsanwälte die Tische und Bänke im Raum. Im hinteren Bereich sitzen rund 30 Besucher und Angehörige, mehrere Justizwachtmeister haben ein waches Auge auf alles.