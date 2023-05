1 Judith und Dennis Mohr vor ihrer selbstgebauten Verkostungswand in ihrem neuen Laden in Weil im Schönbuch. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Judith und Dennis Mohr eröffnen in Weil im Schönbuch den ersten Streuobstladen der Region Stuttgart. Dort gibt es neben einem großen Sortiment aus Naturerzeugnissen von den rund 400 Obstbäumen auch etwas Unbezahlbares: Das Ehepaar vermittelt die Freude am Streuobst.









In einer Zeit sterbender Innenstädte und boomenden Onlinehandels möchten Judith und Dennis Mohr ein Zeichen setzen. Die breite Palette an Streuobst-Erzeugnissen aus ihrer Manufaktur „Natur und Mohr“ hatten sie bisher nur auf Messen und in einzelnen ausgewählten Geschäften in der Umgebung angeboten. Nun erfüllt sich das Ehepaar einen Traum und eröffnet im Mai den ersten Streuobstladen in der Region.