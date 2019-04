Sebastian Vettel, Joshua Kimmich und Co.

11 Mann mit Stil: Zur Schildmütze und Sonnenbrille trägt Sebastian Vettel einen Oberlippenbart. Foto: AP

Sebastian Vettel fährt in der Formel 1 zwar schon längere Zeit hinterher – dafür ist er mit seinem Schnauzer neuerdings modisch ganz vorne dabei. Wir erinnern an weitere Größen des Sports, die genau wussten: Ein Oberlippenbart ist eine feine Sache.

Stuttgart - Sie sind ganz schön undankbar, diese Italiener. Seit Jahren lässt der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nichts unversucht, um endlich auch in einem klapprigen Ferrari den Titel zu gewinnen – und was ist der Dank? Nach dem neuerlichen Debakel in Bahrain rät die italienische Presse dem Hessen nicht nur, einen Mentaltrainer zu engagieren, sondern auch „sich den Schnurrbart zu rasieren“.

Dabei müssten doch gerade die modebewussten Italiener am besten wissen: Ein echter Schnauzer lässt jeden Mann gleich doppelt so gut aussehen.

Das zeigen auch viele andere Beispiele aus der Welt des Sports. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und erfahren Sie, wer in der Vergangenheit besonders schöne Gesichtsbehaarungen trug.