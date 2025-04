Er rettete Heidi Klum einst am TV-Abgrund – jetzt coacht er ihre Models: „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel bringt bei GNTM heute nicht nur Action, sondern auch echtes Schauspielhandwerk mit.

Am heutigen Donnerstagabend schlägt Sebastian Ströbel bei „Germany’s Next Topmodel“ ein neues Kapitel auf – zumindest vorübergehend. Der Schauspieler, bekannt aus der ZDF-Serie „Die Bergretter“, ist bei Heidi Klums Castingshow nicht nur als Gastjuror, sondern auch als Coach und Regisseur beim Video-Shooting im Einsatz. Und das ist nicht das erste Mal, dass sich ihre Wege kreuzen.

Der Mann, der Heidi Klum vom Abgrund rettete

Es war ein TV-Moment mit Symbolkraft: In einer Gastrolle bei „Die Bergretter“ schlüpfte Heidi Klum vor rund 18 Monaten in die Rolle der Eventmanagerin Isabell Klett – eine Frau, die nach einem Motorradunfall hilflos über einem Abgrund hängt. Die Rettung übernahm Sebastian Ströbel alias Markus Kofler – per Helikopter und Seilwinde.

Ein Stunt mit Nachwirkung: Heute Abend sieht man die beiden erneut zusammen im TV – diesmal nicht im Gebirge, sondern im Scheinwerferlicht von „Germany’s Next Topmodel“.

Wie kam es zum TV-Crossover?

Die Gastrolle bei den „Bergrettern“ war Heidi Klums Wunschprojekt. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz gehört sie zu den eingefleischten Fans der Serie. Als Tom in seinem Podcast davon erzählte, reagierte Sebastian Ströbel prompt und lud das Paar ans Set ein. Klum sagte sofort zu – und hinterließ Eindruck. Ströbel lobte nach dem Dreh ihre Professionalität und Bodenständigkeit. Heute erfolgt nun der Gegenbesuch: Ströbel hilft den GNTM-Kandidatinnen dabei, in Filmrollen zu schlüpfen.

Schauspieler zwischen Gipfel und Großstadt

Ströbel kennt sich mit Rollenwechseln aus – nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch im echten Leben. Seit 2014 verkörpert er in „Die Bergretter“ den charismatischen Einsatzleiter Markus Kofler. Gedreht wird im Dachstein-Gebiet, während sein eigentliches Zuhause Hamburg ist. Jedes Wochenende pendelt Ströbel rund 1.000 Kilometer, um Zeit mit seiner Frau und den vier Töchtern zu verbringen. „Selbst wenn ich nur einen Tag zu Hause bin, gibt mir das so viel Kraft“, sagte er gegenüber Joyn.

Schauspielcoach bei GNTM – mit Feingefühl

Bei GNTM übernimmt Ströbel heute Abend eine besondere Aufgabe: Er soll den Nachwuchsmodels das Spiel vor der Kamera näherbringen – mit Empathie, Handwerk und einer Portion Abenteuerlust. Auch die Regie des Videos liegt in seinen Händen. Unterstützt wird er dabei von Paris Jackson, die ebenfalls als Gastjurorin mit dabei ist. Heidi Klum scherzte bei seinem Auftritt und nannte Ströbel den „German Brad Pitt“ – eine augenzwinkernde Hommage an seinen Look und seinen Charme vor der Kamera.

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wer sehen möchte, wie sich Sebastian Ströbel abseits der Berge als Coach schlägt – heute Abend gibt es die Antwort.