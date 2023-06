1 Der 42-Jährige Sebastian Mannl setzte sich mit 25 zu 14 Stimmen gegen seinen Mitbewerber Markus Gericke (Grüne) durch. Foto: cf/privat

Der künftige Bürgermeister für Mobilität in Ludwigsburg heißt Sebastian Mannl (FDP). Der Gemeinderat sprach sich am Mittwoch mir klarer Mehrheit für ihn aus.









Ludwigsburg - Seine Frau hatte sich von ihm zum Hochzeitstag ein Sieg im Rennen um das Amt des Bürgermeisters für Mobilität in Ludwigsburg gewünscht. Und Sebastian Mannl hat ihr den Wunsch erfüllt. Die vierköpfige Familie wird von Oldenburg nach Ludwigsburg umziehen, denn der 42-Jährige hat am Mittwochabend das Rennen gemacht. Und nicht nur das: Mit dem Blumenstrauß, den Oberbürgermeister Matthias Knecht dem frisch Gewählten in der Sitzung des Gemeinderates übergab, half er Mannl auch noch aus der Patsche. „Ich hatte heute Morgen keine Blumen für meine Frau. Jetzt habe ich einen“, verriet der sichtbar erleichterte Gewinner des Wahlgangs.