Sebastian Hoeneß über Maximilian Mittelstädt: Linksverteidiger des VfB Stuttgart „gibt richtig Impulse“

1 Sebastian Hoeneß findet lobende Worte für Maximilian Mittelstädt. Foto: IMAGO/Ralf Poller

Defensivmann Maximilian Mittelstädt erwischte einen ungünstigen Start beim VfB, spielte sich zuletzt aber zunehmend in den Vordergrund. Coach Sebastian Hoeneß lobt ihn vor der Partie in Frankfurt.











Trainer Sebastian Hoeneß sieht die Entwicklung von Neuzugang Maximilian Mittelstädt beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart mit Freude. Der 26-Jährige habe nach seiner Verletzung im Sommertrainingslager „gut reingefunden“ und in der Folge „fast mit jeder Einwechslung richtig Impulse gegeben“, sagte Hoeneß vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker). Mittelstädt habe bislang bei jedem seiner Einsätze „eine gute Figur gemacht“, so Hoeneß. Er sei froh, dass der Spieler da ist.